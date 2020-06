WhatsApp: recomendações para impedir que sua conta seja clonada e suas conversas vazadas

O aplicativo de mensagens WhatsApp já conta com mais de 2 bilhões de usuários em todo o mundo.

E são muitas as informações pessoais compartilhadas em conversas na plataforma. Por isso, o app tornou-se alvo constante de cibercriminosos, como revelado pelo site Fayerwayer.

Apesar dos esforços para otimizar a segurança e possibilitar opções que fortalecem a privacidade, sempre há detalhes que, se não levados em conta, tornam-se uma vulnerabilidade.

Como apontado, existem vários pontos que devem ser monitorados. Confira três situações em que o usuário deve estar mais atento:

Versão Web

O WhatsApp Web, versão do aplicativo de mensagens para ser usado em um navegador, tornou-se uma ferramenta essencial para muitos usuários.

No entanto, a versão 'pode facilitar' que uma pessoa mal-intencionada ‘espione’ suas conversas pessoais na plataforma.

Para entrar na versão Web, basta escanear o código QR pela página do app no seu celular. Com isso, depois de conectado, é possível ver todas as suas mensagens em um computador.

Para evitar invasões, verifique as sessões abertas: quando entramos na opção Web do app, é possível ver as sessões ativas atualmente.

Aplicativos duvidosos

A recomendação é que os usuários utilizem apenas as versões oficiais do app de mensagens (Android e iOS). Também existem muitos aplicativos não oficiais que permitem a personalização entre suas funções.

Como não são aprovados pela empresa de Mark Zuckerberg, não é possível saber os reais dados que a software pode causar ao dispositivo.

Mensagens suspeitas

‘Correntes’ com informações falsas são uma forma perfeita para que os cibercriminosos se aproveitam da inocência dos usuários.

No entanto, para que um link perigoso realmente cause danos, o usuário deve ter permitir o download de um arquivo automaticamente. A principal recomendação é que o usuário não abra mensagens duvidosas.

