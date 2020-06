Use este remédio caseiro para estimular o crescimento de suas sobrancelhas

As sobrancelhas emolduram o rosto e, por isso, são uma área muito importante e que exigem bastante cuidado. Se no passado as mulheres usavam sobrancelhas finas, hoje as sobrancelhas grossas estão na moda.

Se você tem pouco cabelo, pode estimular o crescimento com remédios caseiros e naturais. As dicas são do portal Nueva Mujer.

Azeite de oliva para o crescimento de sobrancelhas

Ele é muito benéfico para o cabelo e para as sobrancelhas. Contém ácidos graxos e vitaminas E e K, que suavizam, hidratam e reparam cabelos e folículos.

Assim como você esfoliar seu rosto antes de colocar suas máscaras e soros nutritivos, você também deve esfoliar a área da sobrancelha antes de aplicar seu remédio com azeite para melhor penetrar seus nutrientes.

Como aplicar azeite

Com a ajuda de uma escova de dentes, aplique o óleo nas sobrancelhas enquanto as penteia. Deixe agir a noite toda e, de manhã, lave o rosto como de costume. Você pode repetir o processo três vezes por semana.