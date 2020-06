Os signos do zodíaco que mais cobram atenção no relacionamento

Alguns signos do zodíaco costumam colocar o relacionamento em um lugar muito importante em suas vidas e tendem a cobrar a atenção do parceiro.

Confira aqueles que mais irão exigir atenção:

Touro

O taurino quer tudo o que merece e acha que tem direito, especialmente em seus relacionamentos mais próximos. Este signo de Terra não gosta de se sentir injustiçado e analisará com uma observação detalhada se o outro não está dando tanta atenção assim para ele. Seus sentimentos podem ser realistas e conservadores, por isso ele dificilmente agirá de forma desapegada e tende a cobrar o afeto, seja de forma direta ou fazendo o outro descobrir o que pode estar perdendo.

Câncer

Alguns cancerianos podem parecer durões por fora, mas este signo é sempre muito sensível. Pertencente ao elemento Água, ele busca o contato intimou e próximo com as pessoas que ama, sendo afetuoso e atencioso, mas também cobrando reciprocidade. Ele pode facilmente se sentir descartado e preocupado se achar que outra pessoa está recebendo tanta atenção quanto ele, podendo demonstrar isso par ao parceiro diretamente ou indiretamente – tenha certeza que o drama virá.

Libra

Por mais que seja objetivo, equilibrado e livre, o libriano sempre procura estar acompanhado e ter a atenção de quem se relaciona. Este signo de Ar adora conversar e é ótimo escutando, por isso sentirá rapidamente qualquer mudança ou distanciamento no comportamento do outro. O amor e a conexão com outras pessoas faz parta da sua natureza, portanto ele espera que a “reação” disso seja a reciprocidade. Quando se sente ameaçado, pode preferir não expressar e tentar reconquistar a atenção do outro o atraindo – seja com estratégias positivas ou fazendo-o “sentir” na pele a rejeição.

Peixes

O sensível pisciano é mestre em captar sensações, mas também pode ter uma imaginação fértil que maquina diversos problemas e inseguranças quando não recebe a atenção que deseja. Este signo de Água é dedicado e atencioso, fazendo o possível para entregar tudo de si quando ama, assumindo que sua vida já não mais um caminho solitário e sim compartilhado. Quando sente que já não é o maior interesse de alguém, pode não só se fechar e se distanciar, como também se tornar duro e racional, devolvendo com indiferença ou atitudes que podem machucar.