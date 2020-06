O erro que cada signo comete e pode comprometer o relacionamento

Todos podem cometer erros que acabam comprometendo os relacionamentos, especialmente os amorosos. Descubra a falha de cada signo do zodíaco que precisa ser revertida:

Áries

O ariano pode ser muito controlador e precisa entender que nem sempre é possível tomar as rédeas da situação. Quando a aprende a ter uma visão mais aberta e ampla das coisas,seu vínculo e confiança no outro se torna mais forte.

Tauro

O taurino precisará deixar que sua forma de se expressar flua, não reprimindo sentimentos, opiniões e gerando ressentimento, pois uma hora tudo pode explodir de uma vez e causar estrago. Assim, ele aprende a superar situações e focar mais no que é positivo.

Gêmeos

O geminiano precisa aprender a não se deixar levar apenas pelas circunstâncias, fazendo também planos para evoluir o relacionamento. Desta maneira, ele transmite iniciativa e não frustra o parceiro por sempre ter que tomar as decisões do casal.

Câncer

O canceriano pode ser exigente e achar que apenas os grandes gestos valem a pena. Dessa forma, é preciso que ele entenda que as pessoas também possuem outras formas de amar e demonstrar o sentimento.

Leão

O leonino precisa ter mais atenção com a as palavras que pode usar em momentos de ira. Este signo sempre apela para o ego e pode diminuir o parceiro, causando grandes ressentimentos. Ao ser mais cauteloso e sereno, a convivência será muito mais positiva.

Virgem

O virginiano precisa aprender a enfrentar os defeitos do outro com respeito e empatia, entendendo o que está por trás e dando uma chance para melhorar com conversas abertas e sem tom de julgamento.

Libra

O libriano deve entender que ser leal é apoiar o parceiro e também tomar partido em algumas decisões. Dizer não aos outros e colocar o relacionamento na prioridade que ele merece é importante e pode ajudar o casal a ter mais sintonia.

Escorpião

O escorpiano pode não reprimir o que sente ou pensa até acumular dúvidas e inseguranças. Sendo assim, ele precisa aprender a ser mais verdadeiro e aberto com o parceiro, colocando as cartas sobre a mesa para não guardar maus sentimentos.

Sagitário

O sagitariano deve aprender a focar no prazer que a companhia do outro pode gerar no presente e parar de planejar tanto o seu futuro. Desta forma, este signo não permanece sempre em busca de um novo prazer e pode dar mais valor aos relacionamentos que já possui.

Capricórnio

O capricorniano precisa aprender que nem tudo pode ser feito do seu jeito e que sair da zona de conforto o faz conhecer melhor o mundo do outro. Quando isso acontece, ele aprende a ser mais companheiro e presente.

Aquário

O aquariano pode reprimir as ideias que são diferentes das suas. Por isso, ele precisa estar mais aberto a entender o outro e discutir pontos de vista com tato, se fazer ninguém se sentir diminuído. Desta forma, ambos podem aprender e ensinar sem medo.

Peixes

O pisciano pode gastar tempo de mais sonhando ou se iludindo. Quando aprende que é importante não se afastar tanto da realidade para estar mais presente na vida do outro, a relação se torna mais consistente e recíproca.