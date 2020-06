Novo update 7.3 de PUBG chega aos consoles

Após a chegada no PC e nos servidores de teste, a aguardada atualização 7.3 de PUBG está disponível no PlayStation 4 e Xbox One.

Como revelado, dentre as novidades está o aumento na durabilidade dos veículos, explosivos arremessáveis C4 e a volta do recurso de escolta da fase inicial de paraquedas.

“A maioria dos veículos recebeu diferentes zonas de dano, sendo mais vulneráveis na parte do motor do que na carroceria no update 7.3. Eles também começam a pegar fogo ao perderem todos os pontos de vida, dando segundos preciosos para os ocupantes saírem antes da explosão”, detalhou.

A nova expansão ao arsenal de PUBG é o C4. O explosivo pode ser atirado apenas a em distâncias muito curtas, mas tem poder suficiente para atingir inimigos entocados até em construções de diversos andares. Confira trailer:

