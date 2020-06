iPhone terá chave digital para abrir e ligar o carro

A Apple revelou nesta segunda-feira, durante uma conferência mundial para anunciar o nosso sistema iOS 14, uma função inédita de chave digital, ou seja, quem tiver iPhone poderá abrir e ligar seu carro sem uso da chave tradicional.

Os primeiros veículos a usarem essa tecnologia serão da BMW, com quem a Apple firmou parceria, e a tecnologia deve estar disponível ainda neste ano.

Com a chave digital, o proprietário do carro terá apenas que tocar o smartphone perto da porta para o veículo abrir. Ao colocar o celular em compartimento apropriado, o carro dará a partida automaticamente. Até cinco celulares poderão ser cadastrados para operar o carro, mas o proprietário poderá delimitar velocidade e restringir a potência do veículo remotamente.

A tecnologia estará disponível para iPhone XR, IPhone XS ou modelo mais novo e Apple Watch da Serie 5 em diante.