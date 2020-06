Estas 4 frutas e legumes manterão sua pele hidratada

Geralmente, a desidratação é causada pela ingestão insuficiente de água. Não deixe que isso se torne um problema. Siga as dicas do portal Nueva Mujer e mantenha a sua pele hidratada.

Frutas e legumes que hidratam a pele

Melancia

Composta de 92% de água, é uma fonte de vitamina A, C e B6. O licopeno e os aminoácidos presentes na melancia contribuem para ter a pele hidratada e impecável.

Pepino

Enriquecido com vitamina C e propriedades que ajudam a remover toxinas do seu corpo. Comê-lo regularmente ajuda a manter um alto nível de água no seu corpo, o que deixa a sua pele hidratada e rejuvenescida. Ele também adiciona um brilho à derme.

Água de coco

É uma deliciosa fonte de hidratação dermatológica. Contém potássio, que ajuda a manter o equilíbrio dos fluidos no corpo. E ela não só mantém você hidratado por dentro, mas também faz com que a sua pele se mantenha deslumbrante.

Limão

A água de limão é carregada com vitamina C, que é realmente benéfica para o nosso corpo e pele. Ela acelere os níveis de hidratação e desintoxica o corpo. Também ajuda a manter o equilíbrio do pH da pele e do corpo.