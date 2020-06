Decoração: itens que promovem aconchego para curtir ainda mais o lar no inverno

Com a quarentena, vamos passar ainda mais tempo em casa. Com a chegada do inverno, é interessante trabalhar os ambientes para que eles fiquem mais aconchegantes. A Yamamura, referência no segmento de iluminação, traz dicas e inspirações para o período, além de produtos incríveis para renovar o décor em grande estilo. Confira!

Décor no Inverno

A marca recomenta investir na utilização de almofadas, sofás, tapetes e acessórios com tecidos mais felpudos.

“Abuse dos tons terrosos ou mais escuros, que além de elegantes, também combinam com a estação. E por que não trazer um pouco da natureza para dentro de casa? Criar um mix de elementos naturais como madeira, plantas e fibras naturais podem levar equilíbrio e bem estar aos ambientes”, recomenda.

.

Iluminação no Inverno

“Luzes com temperaturas de cor branco quente (de 2700K a 3000K) são essenciais para trazer a sensação de conforto. Outra dica é utilizar a iluminação indireta (aquela em que a luz é rebatida e depois se espalha para o ambiente – efeito visto nas sancas de gesso) que é mais suave, dificultando o ofuscamento dos olhos. As luzes de apoio, como arandelas e abajures também são bem-vindas para o clima relax”, explica a marca.

.

Ideias da Yamamura para cada cantinho da casa

Sala de Estar: Lustres e plafons na cor âmbar são ótimos para aumentar a sensação aconchego. Luminárias de piso ou mesa também são excelentes opções para uma iluminação mais intimista nos espaços de leitura ou de relax.

Lustres e plafons na cor âmbar são ótimos para aumentar a sensação aconchego. Luminárias de piso ou mesa também são excelentes opções para uma iluminação mais intimista nos espaços de leitura ou de relax. Sala de Jantar: Lustres e pendentes são sempre muito elegantes nesse espaço. Invista em peças com acabamentos em madeira ou cobre para tornar o ambiente ainda mais agradável.

Lustres e pendentes são sempre muito elegantes nesse espaço. Invista em peças com acabamentos em madeira ou cobre para tornar o ambiente ainda mais agradável. Quarto: Abajures, luminárias de piso e arandelas em madeira, metal ou tecido trazem muito romantismo ao décor do quarto. Uma luz gostosa, de preferência com uma peça dimerizável (em que seja possível controlar a intensidade da luz) colabora para o momento que antecede ao sono.

Abajures, luminárias de piso e arandelas em madeira, metal ou tecido trazem muito romantismo ao décor do quarto. Uma luz gostosa, de preferência com uma peça dimerizável (em que seja possível controlar a intensidade da luz) colabora para o momento que antecede ao sono. Cozinha: Utilize plafons para a iluminação geral, além de pendentes nas bancadas americanas. Peças na cor terracota tem tudo a ver com o clima da estação e também são atemporais.

LEIA TAMBÉM: