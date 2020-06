Como conquistar e manter o signo de Câncer apaixonado

Sendo aquele que mais separa o que demonstra aos outros daquilo que realmente sente dentro de si, o signo de Câncer pertence ao elemento Água e é marcado por uma grande sensibilidade e senso de proteção a família ou grupos que pertence.

Descubra como conquistar e manter um canceriano apaixonado:

Profundo e emocional

A vida amorosa pode ser uma área difícil para os cancerianos, não por falta de sensibilidade, mas sim pelo excesso que também pode trazer inseguranças. Enquanto alguns são mais expressivos, outros podem ser tímidos ao princípio; de todas as maneiras, é melhor deixar suas verdadeiras intenções transparecerem – se for com gestos românticos e que serão lembrados, melhor ainda. Este signo é motivado por recordações que deixam “borboletas no estômago”.

Reprodução / Giphy

Defesa e boa memória

Entrar em discussões ou debates mais acalorados quando este signo pode ser algo arriscado, já que eles podem levar para o lado pessoal e ter a postura muito defensiva. Ele sempre se lembra dos desentendimentos e pode guardar mágoa. Por isso, é importante apostar naquilo que se tem em comum e bons momentos.

Quando é elogiado ou sente que o outro possui consideração e interesse em saber quem ele realmente é, pode abrir seu coração mais facilmente. No entanto, é importante lembrar que este signo é intuitivo e não cairá em qualquer conversa, podendo se afastar ao sentir que a outra pessoa não está sendo sincera.

Intimidade

Este signo gosta de ter conexões mais íntimas e profundas, levando em consideração a química e esforço do outro na conquista. No flerte, ele pode alternar entre dominar e ser dominado, agindo de forma mais passiva ou decidida dependendo da circunstância; ele apenas não aprecia ser enrolado por pessoas que perdem tempo com joguinhos.

Toda a experiência que torne possível o casal se conhecer melhor e descobrir o que importante no mundo do outro despertará seu interesse. Este signo pode dar muito valor para os amigos e círculos que frequenta, por isso é um bom sinal se ele deixar você entrar nessa área da sua vida.