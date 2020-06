Brasil já é o segundo maior mercado para fritadeiras airfryer: confira os modelos campeões de venda

As fritadeiras airfrryer são um sucesso consolidado no varejo desde 2016. É o que apontam dados do Euromonitor International, que pesquisa o consumo de milhares de produtos e serviços em todo o mundo. Segundo o instituto, o Brasil já ocupa a segunda posição no ranking mundial das vendas dessas fritadeiras. Fritadeiras (e cafeteiras) vêm, crescendo a taxas anuais de 15%, enquanto produtos de linha branca (como refrigeradores, fogões e microondas) crescem 7% ao ano.

O maior benefício das fritadeiras do tipo arfryer é abandonar a fritura por imersão no óleo que está associada a doenças cardiovasculares e hipertensão e manter o sabor tradicional. Além disso, o aparelho é bastante versátil e pode ser usado para fazer legumes, vegetais, carnes, peixes e doces. Se você ainda não tem uma, mas ficou com vontade de ter, indicamos os 5 modelos mais vendidos do site de comércio eletrônico Amazon. Confira:

1. Fritadeira airfryer Midea





A fritadeira Midea Liva 4L é a mais vendida e bem avaliada na Amazon. Tem capacidade de 4 litros e acompanha um livro de receitas exclusivas para uso do produto. Possui bandeja de material antiaderente e que pode ser levada à máquina de lavar louça. Tem baixa emissão de odores e gordura na sua cozinha e segurança dos sistemas de timer e desligamento automático ao retirar a bandeja. Compre a partir de R$ 429,90.

2. Fritadeira airfryer Oster





A vice-campeã de vendas da Amazon é o modelo Oster que vem capacidade um pouco menor de 3,2 litros. A fritadeira conta com potência de 1500w e sistema que faz o ar quente circular em uma velocidade ultrarrápida. O aparelho ainda vem acompanhado de uma assadeira para cozinhar e uma grelha para eliminar a gordura dos alimentos. Compre a partir de R$ 399,99.

3. Fritadeira airfryer Mondial





Essa outra opção da Mondial tem capacidade interna de 3,5 litros, o que permite colocar diversas porções de comida de uma só vez, e a rapidez no preparo das receitas, devido os 1500w de potência. A fritadeira também conta com timer de até 60 minutos e controle de temperatura de até 200ºC. Compre a partir de R$ 319,90.

4. Fritadeira airfryer Mallory





O modelo da Mallory promete eliminar 80% de gordura na cocção dos alimentos e tem capacidade de 4 litros. Possui controle de temperatura (140°-200º), timer de 30 minutos e luzes indicadoras de funcionamento. Compre a partir de R$ 334,89.

5. Fritadeira airfryer Cadence



Fechando nossa lista de mais vendidas está este modelo da Cadence que tem 7 níveis de temperatura diferentes, 100ºc, 120ºc, 140ºc, 160ºc, 180ºc e 200ºc e função descongelar. Ela é menor e menos potente que as demais (capacidade de 2,6 litros e 1.250w de potência), mas promete praticamente tudo, como pão de queijo, bolo de caneca, dadinho de queijo, petisco e frango. Pelo preço é um bom modelo de entrada. Compre a partir R$ 239,99.