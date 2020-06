Atualização beta do app WhatsApp para Android revela novo recurso para os usuários

O WhatsApp liberou, nesta terça-feira (22), uma nova versão beta atualizada do app de mensagens instantâneas.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o novo update foi liberado para o sistema operacional Android.

A atualização do app, de número 2.20.194.9, ainda é exclusiva para testadores do sistema do Google e realiza ajustes internos.

Novo recurso

Como revelado, a plataforma também trabalha em um novo recurso. O app testa um recurso de maximização de chamada de vídeo em grupo.

Será possível tocar e segurar o vídeo de um contato específico na chamada de grupo e será exibido no modo de tela cheia.

