Aprenda a fazer uma deliciosa panqueca americana

Quem nunca viu nos filmes e ficou doido para experimentar aquelas maravilhosas panquecas americanas, com muito melado escorrendo? É de dar água na boca!

As panquecas americanas são mais aeradas e combinam perfeitamente com as frutas vermelhas (berries) e com um delicioso maple syrup. Elas podem acompanhar também fatias de bacon, se você for um bacon lover, e são perfeitas para o café da manhã.

Aprenda a fazer em casa essa deliciosa receita!

Veja o vídeo:



Ingredientes

1 xícara +1/4 de farinha de trigo peneirada

1 xícara de leite

1 ovo batido

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de sal

1 colher de sobremesa de açúcar

1 colher de sobremesa de fermento

Modo de preparo

Bater tudo em um recipiente (lembre-se de peneirar a farinha). Untar uma frigideira grande e, com a ajuda de uma colher, fazer pequenas panquecas. Virar com uma espátula apenas quando pequenas bolinhas apareceram na superfície.