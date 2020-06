Perfeito para acompanhar o churrasco, o pão de alho muitas vezes é comprado. No entanto, você pode fazer um na sua casa que é simplesmente muito cremoso. Confira a receita do canal do Bruno Campioni.

Ingredientes

5 pães

2 colheres (sopa) de manteiga

2 colheres (sopa) de requeijão

2 colheres (sopa) de alho triturado

2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

1 colher (sopa) de cheiro verde

Modo de preparo