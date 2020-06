Ao vivo: SpaceX transmite lançamento de foguete que carrega 58 satélites

A empresa norte-americana SpaceX transmite ao vivo pelo seu canal no Youtube, a partir das 18h58 desta terça-feira (23), o lançamento do foguete que vai colocar em órbita 58 satélites da missão Starlink 9.

A missão Starlink faz parte do projeto da empresa de fornecer internet e banda larga para todo o planeta com velocidade de até 1 Gb/s a partir de 540 satélites no espaço.

A promessa do proprietário da SpaceX, Elon Musk, é de que os testes sejam iniciados já a partir de outubro nos Estados Unidos e Canadá.

A empresa de Musk foi a primeira a lançar uma missão tripulada ao espaço, em maio deste ano.

Para acompanhar o lançamento clique aqui.