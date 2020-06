'Aí Vai Uma História': podcast tem narração de histórias clássicas da literatura infantil

O Spotify lançou recentemente o podcast "Aí vai uma história", uma criação original Spotify, que traz a narração de histórias clássicas da literatura infantil para as crianças. O podcast visa entreter as crianças neste período de quarentena, em que as escolas ainda não reabriram e os pequenos continuam sem poder brincar com os coleguinhas.

"Vozes mágicas contam histórias protagonizadas pelos personagens mais queridos: um simpático patinho que chamavam de feio, uma linda princesa que cai em um sono eterno, um soldadinho apaixonado feito de chumbo e um marujo atrevido chamado Simbad. Venha se envolver nessas histórias fantásticas! Aí Vai Uma História é um Original Spotify", diz a descrição do "Aí Vai Uma História".

As narrações podem estimular a imaginação das crianças. Os episódios podem ser ouvidos na hora de dormir ou em outros momentos em que os pequenos sentirem vontade. Há 13 episódios já disponíveis, cada um contando uma 13 história clássica. Veja a lista:

Pinóquio

João e Maria

A Bela Adormecida

Chapeuzinho Vermelho

Rapunzel

O Patinho Feio

O Soldadinho de Chumbo

A Ratinha Presunçosa

Os Três Porquinhos

A Roupa Nova do Rei

Ali Babá e os 40 Ladrões

Simbad, o Marujo

O Pequeno Polegar

Para escutar o podcast "Aí Vai Uma História", clique aqui. É necessário criar uma conta no Spotify, gratuita (Free) ou paga (Premium). Tanto em um tipo de conta como no outro, há a possibilidade de salvar o podcast para ouvir quando estiver sem conexão com a internet. Alem do "Aí Vai Uma História", o Spotify também tem a playlist "Hora de Dormir, Crianças".

