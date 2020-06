Top 4 suculentas de sombra; veja a lista e aprenda a cuidar delas

Qualquer pessoa que pensa em cultivar cactos e suculentas em casa ou no apartamento se preocupa com a luz. O que boa parte delas não sabe é que existem as suculentas de sombra, que são capazes de sobreviver em ambientes sem a luz direta do sol.

Confira quatro das espécies mais resistentes e de fácil cultivo.

Suculentas de sombra

.

Haworthia retusa e Haworthia limifolia

São compactas e exigem pouca luminosidade, o que as tornam perfeitas para apartamentos e casas pequenas. Um cantinho próximo à janela é suficiente para o bom cultivo das Haworthia.

Rhipsalis baccifera

Apesar de diferentes e de não terem espinhos, as espécies do gênero Rhipsalis são, na verdade, cactos. A Rhipsalis baccifera, também conhecida como cacto macarrão, não tolera o sol pleno. Fique atento a isso.

Sansevieria moonshine

Bastante versátil, a Sansevieria moonshine se adapta melhor a locais sombreados, mas também pode ser mantida em lugares com sol pleno.