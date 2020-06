Tecnologia: Apple apresenta iOS 14 para iPhone com novas funcionalidades

A Apple anunciou, nesta segunda-feira (22), o novo iOS 14 para iPhone com inéditas funcionalidades. A apresentação ocorreu durante na WWDC 2020 (Worldwide Developers Conference).

Como detasque, os novos widgets apresentam informações oportunas rapidamente e podem ser fixados em tamanhos diferentes em qualquer página da Tela inicial.

"As páginas da tela inicial podem exibir widgets personalizados para trabalho, viagens, esportes, entretenimento e outras áreas de interesse", detalhou.

No final das páginas da tela inicial, encontra-se a App Library, um novo espaço que organiza automaticamente todos os aplicativos de um usuário em uma visualização simples e fácil de navegar e apresenta aplicativos que podem ser úteis no momento.

As chamadas recebidas do FaceTime e telefone e as interações da Siri assumem um design compacto totalmente novo que permite que os usuários permaneçam no contexto do que estão fazendo.

Ainda segundo a empresa, com o suporte Picture-in-Picture, os usuários do iPhone agora podem assistir a um vídeo ou atender uma chamada do FaceTime enquanto usam outro aplicativo.

Os usuários podem fixar as conversas no topo da lista de mensagens, acompanhar facilmente os animados tópicos do grupo por meio de menções e respostas incorporadas e personalizar ainda mais as conversas, definindo uma foto de grupo usando uma imagem ou emoji. As novas opções de Memoji em Mensagens são ainda mais inclusivas e diversificadas.

A App Store no iOS 14 ganha a função “App Clip”, que é um “pedaço” mais leve e rápido de um aplicativo, com armazenamento de menos de 10 MB.

O Maps também ganhou novidades, como a possibilidade de acompanhar o trajeto de amigos pelo computador ou passear virtualmente pelas ruas de uma cidade.





Sobre privacidade: "Todos os aplicativos agora precisam obter permissão do usuário antes do rastreamento. No final deste ano, as páginas de produtos da App Store apresentarão resumos das práticas de privacidade, exibidas em um formato simples e fácil de entender", revelou.

Ainda na apresentação, foi divulgado o Translate, projetado para ser o melhor e mais fácil aplicativo de tradução de conversas, oferecendo tradução rápida e natural de voz e texto em 11 idiomas diferentes.

Ainda segundo a Apple, a Siri expande seu conhecimento, ajuda a encontrar respostas de toda a Internet e agora pode enviar mensagens de áudio. "O ditado do teclado é executado no dispositivo ao ditar mensagens, notas, email e muito mais".

