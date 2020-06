Tecnologia: Apple anuncia novo iOS 14 para iPhone e outras novidades durante WWDC 2020

A Apple realizou, nesta segunda-feira (22), sua conferência anual para desenvolvedores WWDC 2020. A apresentação foi cheia de anúncios e inovações que impulsionarão ainda mais a experiência das plataformas e produtos da marca.

Do macOS Big Sur, com a maior atualização de design desde a introdução do Mac OS X, ao watchOS 7, a nova App Library no iOS 14 e recursos aprimorados de caligrafia com o Apple Pencil. Confira as novidades:

iOS 14

Como revelado, o App Library organiza automaticamente todos os aplicativos de um usuário em uma visualização simples e fácil de navegar e apresenta aplicativos de maneira inteligente que podem ser úteis no momento.

"As conversas fixadas em Mensagens permitem que os usuários acompanhem facilmente os animados segmentos do grupo por meio de menções e respostas embutidas", explicou.

As novas rotas de bicicleta no Google Maps levam em consideração a elevação, a velocidade da rua e se há escadas ao longo do percurso. Por último, temos o App Clips.

Reprodução

macOS Big Sur

Como revelado, o macOS Big Sur recebeu a maior atualização de design desde a introdução do Mac OS X. Com isso, o navegador Safari recebeu uma série de melhorias.

Os usuários podem personalizar a nova página inicial com uma imagem de plano de fundo e seções como a Lista de leitura e as guias do iCloud, além de personalizar sua experiência com suporte aprimorado a extensões.

Reprodução

iPadOS 14

Ainda de acordo com a marca, o Apple Pencil permite que os usuários escrevam em qualquer campo de texto onde ele será automaticamente convertido em texto digitado, fazendo ações como responder a um iMessage ou pesquisar no Safari de maneira rápida e fácil.

A pesquisa no iPad foi reconstruída desde o início com um novo design compacto, permitindo que os usuários iniciem uma pesquisa de qualquer lugar, sem precisar sair do aplicativo em que estão.

watchOS 7

"Em uma inovação inédita para um dispositivo vestível, o Apple Watch detecta automaticamente a lavagem das mãos para iniciar um temporizador de contagem regressiva de 20 segundos. Se o usuário terminar mais cedo, ele será solicitado a continuar lavando", detalhou.

O Apple Watch ainda introduz o rastreamento do sono, adotando uma abordagem holística do sono. No watchOS 7, os usuários do Apple Watch agora podem compartilhar mostradores de relógio que podem ser personalizados.

Reprodução

tvOS 14

Por último, os usuários da Apple TV podem acessar as câmeras de vídeo e os acessórios habilitados utilizando a Siri ou o Control Center e receber notificações de campainha na tela grande com feeds ao vivo mostrando quem está lá.

"O tvOS 14 expande os recursos multiusuário para incluir o Apple Arcade e outros jogos, para que todos na casa possam retomar instantaneamente seus jogos favoritos", revelou.

Com informações da Apple

LEIA TAMBÉM: