Shampoo caseiro de gengibre para combater a caspa

O gengibre é um tubérculo conhecido pelo seu efeito anti-inflamatório, antioxidante, antimicrobiano e energizante. Mas muitas pessoas não sabem que também é um excelente remédio para o cabelo, especialmente para combater a caspa.

O portal Nueva Mujer apresenta uma receita fácil para fazer um shampoo caseiro usando gengibre.

Receita de shampoo caseiro de gengibre

O gengibre é um dos melhores ingredientes naturais que você pode usar para promover o crescimento capilar. Um de seus principais compostos ativos ajuda a relaxar os vasos sanguíneos e neutralizar o aparecimento de caspa.

Ingredientes

Pó de gengibre

Shampoo neutro (sem sais, sulfato e corantes)

Um recipiente vazio.

Modo de preparo

Adicione uma colher (sopa) de gengibre em pó no recipiente com o shampoo. Misture até que o gengibre dissolva o pó no shampoo. Deixe a mistura descansar por pelo menos 24 horas. Desta forma, as propriedades do gengibre são incorporadas ao shampoo.

Modo de uso

Antes de aplicar o shampoo com gengibre, primeiro enxágue o cabelo para remover todos os resíduos. Aplique nos fios úmidos e massageie levemente. Repita a operação e deixe descansar por alguns minutos. Você pode usar shampoo de gengibre duas ou três vezes por semana.

Os benefícios do gengibre para o cabelo