Resorts no Brasil já contam com data para abrir ao público; confira

A Associação Brasileira de Resorts que reune 55 hospedagens associadas já conta com 10 hospedagens em funcionamento. A previsão é que boa parte dos associados voltem a receber público no fim de junho e início de julho.

A reabertura dos resorts deve seguir os novos protocolos sanitários e a data de abertura deles podem variar de acordo com as decisões municipais e estaduais. No entanto, se caso as decisões de flexibilização da quarentena continuar, o cronograma de abertura será este:

CRONOGRAMA DE REABERTURAS DA RESORTS BRASIL