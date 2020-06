Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 22 a 26 de junho

Mais uma semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Você terá boa energia esta semana para se desfazer de todos os medos e depressão. Bons dias estão chegando para o seu signo, então pense positivo e prossiga com seus projetos.

Este é um período de transição positivo e você terá novas oportunidades no trabalho e vida amorosa. Seu melhor dia será domingo e seu número é 13; tente combiná-lo com a sua data de nascimento.

Você também enfrentará alguns problemas com pagamentos ou atrasos. Os que estão em um relacionamento continuam estáveis com o parceiro e podem falar sobre começar uma família. Seu ponto fraco é a cabeça e o pescoço, então deixe o estresse de lado e se exercite com cuidado.

Touro

Você retornará à sua rotina de trabalho ou estudo e se preparará para novo começo; portanto, encha-se de pensamentos e energias positivas. Faça tudo da melhor maneira.

No amor, você pode ter discussões e pensar em se separar do seu parceiro por um tempo. Seu signo é explosivo e, às vezes entra em discussões; portanto, se acalme e reflita bem suas decisões.

Seu número da sorte é 11. Uma oportunidade de negócios e projetos chegará até; não hesite, são tempos de mudança. Seu ponto fraco é a cintura e as costas.

Gêmeos

A sorte estará do seu lado esta semana, o que significa que qualquer mudança de projeto e trabalho será feita sem problemas. Apenas tente ser discreto com seus para não atrair energias negativas.

Tente controlar seu temperamento sexual e não caia em tentações com amores proibidos. Seu melhor dia será terça-feira para realizar qualquer coisa. Você também tomará decisões importantes no amor, lembre-se de que o importante se sentir bem e chegar onde você deseja.

Seu número da sorte é 07. Seu ponto fraco está relacionado à sexualidade e é preciso resolver problemas.

Câncer

Você inicia um período de adaptação à sua nova vida. Acontecem mudanças pessoais e profissionais momentâneas; tente relaxar e conquistar sucesso.

Problemas de saúde ou no amor vão embora, mas é preciso ser mais tolerante e compreensivo. Seu melhor dia da semana será quarta-feira e seu número da sorte será 05. Uma boa energia estará do seu lado.

Comemorações e presentes surpresas chegarão, apenas tente não entrar em contato com mores do passado ​​no seu aniversário para não se sentir mal. Tenha atenção com problemas intestinais e úlceras; lembre-se de que somos o que comemos e é importante cuidar da saúde em geral.

Leão

Você analisará uma mudança de casa ou de trabalho; a energia do movimento chega e muda o que o rodeia. A justiça divina estará do seu lado e assuntos legais são resolvidos a seu favor.

Não se contente com pouco e tenha ideais maiores que o levem a se destacar. Seu melhor dia será quinta-feira e seu número de sorte é 17.

Tenha cuidado com um amor do passado que pode procurá-lo e causará problemas. Seu ponto fraco é a garganta; tente parar de fumar e comece a ser mais saudável.

Virgem

Você terá muito trabalho e pressão dos superiores esta semana. Tente manter seu humor positivo e não caia nas provocações. Você terá felicidade se pensar positivo e atrair as melhores energias.

Este é o momento de pensar em estabilidade no amor; boa hora para comunicações, sejam com novos amigos ou pretendentes. Seu melhor dia será sexta-feira e seu número da sorte será 05. O sucesso estará ao seu lado.

Seu ponto fraco são os ossos; tente ter cuidado com quedas e mantenha-se sempre saudável. Uma viagem pode surgir. Você faz pagamentos atrasados​​.

Libra

Você cuidará da sua vida esta semana e é hora de amadurecer, crescendo como pessoa e tomando decisões sobre mudanças de emprego e vida amorosa.

Fique atento a sua intuição e peça proteção para tomar as melhores decisões. Seu melhor dia será sábado e seu número da sorte é 27. No amor, será preciso deixar tudo fluir.

Haverá mudanças e ajustes repentinos no seu trabalho; tente ficar atento. Seu ponto fraco é o estômago, por isso tente seguir uma dieta saudável e ter bons hábitos.

Escorpião

Você enfrentará preocupações em seu ambiente de trabalho e pressões na vida pessoal. Seu signo está passando por uma mudança radical em tudo ao seu redor; portanto, tente manter a calma e encontrar as melhores soluções.

Ouça a sua intuição e peça ajuda nesses tempos difíceis. Dinheiro inesperado pode chegar e você deve iniciar uma mudança positiva em sua vida. Seu melhor dia será domingo e seu número de sorte será 03.

Nesta semana, você deixará para trás tudo o que o machucou e começará de novo, principalmente no amor. É a sua hora de crescer. Seu ponto fraco está relacionado aos pés e pernas, por isso cuide melhor da alimentação e se exercite.

Sagitário

Você iniciará novos projetos de trabalho esta semana e contratos podem ser assinados; seu signo está passando por um estágio de abundância e prosperidade. Chegou a hora de alcançar tudo o que tem em mente.

Seja muito cauteloso em quem confia para realizar seus planos, seja com traições no amor ou em negociações. Você não deve ser tão intenso no amor se acabou de conhecer seu parceiro, dê tempo para a confiança ser construída.

Seu melhor dia será sábado e seu número da sorte é 06. É hora de repensar seu consumo álcool e melhorar sua saúde. Lembre-se que qualquer coisa nova pode ser vivida como uma aventura e dar motivação.

Capricórnio

Você terá uma boa motivação para fazer o que planejou para o seu futuro; seu signo está sempre procurando o topo e o sucesso, mesmo que isso custe muito trabalho. Aposte na persistência e inteligência, especialmente no trabalho.

Momento de reconciliação no amor, mas também será a hora de fechar círculos do passado com pessoas que eram fizeram parte da sua vida e começar novamente em outro lugar. Seu parceiro ideal pode ser alguém do signo de Áries, Câncer ou Libra.

Se fortaleça mentalmente. Seu melhor dia é nesta segunda-feira e seu número da sorte é 30. Pense positivo para atrair as melhores energias.

Aquário

Você toma as rédeas da sua vida e define para onde deseja direcioná-la. Vá em busca a felicidade desafiando e sendo perseverante.

Grande momento para crescer na vida pessoal e amorosa; você terá toda a ajuda divina para superar as dificuldades. Tente liberar o estresse e cuide melhor da sua saúde mental e física.

Seu melhor dia será sexta-feira e seu número de sorte é 15. Um amor que está longe pode voltar a procurá-lo. Mudanças repentinas no seu ambiente de trabalho podem acontecer.

Peixes

Você terá a energia de reconciliação e perseverança diante de todas as dificuldades que surgem no seu caminho. Não hesite e tente crescer de todas as maneiras em sua vida.

Qualquer dificuldade econômica ou de trabalho será enfrentada, especialmente se você se adaptar as mudanças. Seu melhor dia será nesta segunda-feira e seu número da sorte é 03.

Você terá sentimentos confusos e não saberá se ama ou não seu parceiro. Lembre-se de se apegar a realidade e não apenas as emoções. Seu ponto fraco são os nervos e pressão alta. Você terá surpresas com novos empregos e projetos.