Esta dica incrível aumentará a vida útil do seu liquidificador e suas misturas sairão perfeitas

Nina Curtis, chefe executiva do The Ranch Malibu, explica como você pode aumentar a vida útil do liquidificador e conquistar misturas perfeitas.

“Sempre coloque seus líquidos no liquidificador primeiro – água, suco, caldos – e depois carregue seus ingredientes mais sólidos – legumes, verduras, frutas. Isso tira o estresse do motor do liquidificador e, à medida que a lâmina gira, seus ingredientes são mais facilmente puxados para dentro do recipiente do liquidificador e suas misturas são mais consistentes, suaves e cremosas”, explica a chefe.

LEIA TAMBÉM: