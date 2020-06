Descobrimos quando ocorrerá o lançamento da segunda temporada de The Witcher

O lançamento de The witcher, na Netflix, foi um sucesso em 2019, mas agora o público quer saber quando poderá ter outra dose do best-sellers de fantasia.

A boa notícia é que a série tem outra temporada, que inclusive foi anunciada pela Netflix logo no lançamento da primeira.

De acordo com a Netflix, a produção começaria no início deste ano e lançamento deveria ocorrer em 2021. A segunda temporada de The Witcher contará com oito episódios e terá o mesmo formato da primeira.