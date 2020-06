Cortes de cabelo para afinar o rosto que serão tendência nesta temporada

Existem muitos jeitos de renovar o visual para destacar os seus traços. Um deles é mudando a forma do cabelo, pois assim você pode enquadrar o seu rosto e até mesmo transformar a sua forma.

Segundo o portal Nueva Mujer, estes são os cortes de cabelo para afinar o rosto.

Cortes de cabelo para afinar o rosto

Com camadas

Se você tem cabelos longos e quer manter o comprimento, pode adicionar camadas que destacam as maçãs do rosto e o queixo.

Para rostos redondos, é melhor iniciar as camadas na altura do queixo até as pontas para evitar adicionar volume à área da bochecha.

.

Franja de cortina

A franja da cortina é ideal para enquadrar o rosto, é usado um pouco mais curto do centro e mais longo nas laterais.

Esse tipo de franja cria um efeito de cortina que emoldura o rosto. É ideal para um visual retrô.

.

Cabelo curto

Se o seu cabelo estiver muito liso, mude sua aparência com um corte de cabelo acima dos ombros e adicione camadas nas extremidades.

Você também pode pedir um corte repicado para dar ao seu cabelo mais volume e textura. Isso destacará ainda mais suas maçãs do rosto e queixo.

Tente também penteá-lo de lado para criar um efeito facial mais longo.

.

Corte repicado

Cortes repicados são ideais para meninas com cabelos lisos,pois adicionam textura e movimento ao cabelo. Se você está procurando uma mudança de visual, escolha um lob na altura do ombro com camadas.

Uma das vantagens deste corte é que você não precisa se preocupar em penteá-lo todos os dias.

.

De lado

A maneira como você penteia também influencia a aparência do seu rosto. Tente sempre dar volume ao cabelo na raiz e fazer uma franja de lado.

Tome cuidado para que o cabelo na altura de suas bochechas não aumente o tamanho da região. Use grampos e produtos para cabelo.

.