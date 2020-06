Casa de Bolos lança um novo sabor para as festas juninas e agora você pode pedir por delivery

A Casa de Bolos, rede pioneira no segmento de bolos caseiros, decidiu surpreender seus clientes com um novo sabor para aproveitar as festas juninas. Agora a rede conta com Bolo de Milho com Requeijão, que chega para somar ao portfólio de uma linha bem procurada pelos consumidores nessa época do ano, como fubá com goiabada, fubá com erva-doce, milho, mandioca e banana com canela.

Além disso, a Casa de Bolos anunciou também que os clientes podem solicitar os bolos por delivery via aplicativo próprio e o take away (pegue e leve). De acordo com Rafael Ramos, diretor de marketing da Casa de Bolos, a implantação desses dois serviços deve gerar um fortalecimento em todas as operações. “Nossa previsão é de um aumento entre 10% e 15% nas vendas do período”, declara.