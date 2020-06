BIG Digital: começa nesta segunda-feira o maior evento de games independentes do Brasil

Começa nesta segunda-feira (22) o BIG Digital, maior evento de games independentes do Brasil, edição online do BIG Festival. Como revelado, pela primeira vez, o conteúdo – 100% gratuito – estará ao alcance de qualquer pessoa do Brasil ou do mundo, transmitido online, ao vivo e com tradução simultânea.

Entre a programação, o BIG oferece também uma rodada de negócios, a única atividade paga e restrita a profissionais e empresas.

Como apontado, até a próxima sexta-feira (26), serão realizados mais de 1000 encontros de negócios entre 300 empresas, de 33 países.

"Além das rodadas de negócio, o BIG Digital apresenta uma ampla programação com 25 palestras, 72 palestrantes, com nomes de destaque da indústria brasileira e internacional de games", detalhou.

Os temas passam por eSport, internacionalização de empresas, como seguir carreira no exterior, games para celular, Realidade virtual e muito mais. A programação completa está disponível no site oficial.

Com informações do BIG Digital

LEIA TAMBÉM: