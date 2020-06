7 acessórios para deixar claro que você tem a defesa da igualdade de gênero como um propósito

Junho é mês do Orgulho LGBTI (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e pessoas intersex). No dia 28 de 1969, gays, lésbicas e trans que frequentavam o bar Stonewall Inn, em Nova York, reagiram a uma série de batidas policiais que eram realizadas ali com frequência. O levante contra a perseguição da polícia às pessoas LGBTI+ durou mais duas noites e, no ano seguinte, resultou na organização na 1° Parada do Orgulho LGBT, realizada no dia 1° de julho de 1970, para lembrar o episódio. Hoje, as Paradas do Orgulho LGBT acontecem em muito países do mundo e no Brasil. Para marcar a semana, selecionamos 7 itens (alguns bem divertidos) para quem tem a defesa da igualdade de gêneros como um propósito. Confira:

1. Tapete capacho Sejam Bem Viados





Este é talvez o item mais divertido da lista. Já pensou em receber seus amigos em casa (acredite, a época das visitas vai voltar depois da pandemia)? Todo mundo já vai entrar descontraído. A mensagem é auto explicativa. Compre a partir de R$ 59,00.

2. Pulseira Nylon Loop para Smartwatch





Se você já entrou na tendência dos smartwatch essa pulseira é para você. Nós escolhemos a do arco-íris, mas são várias opções de cores uma mais bacana que a outra. Compatível com: Galaxy Watch Active 40mm, Galaxy Watch Active 2 40mm, Galaxy Watch Active 2 44mm, Galaxy Watch BT 42mm, Gear S2 Classic, Gear Sport R600, Forerunner 645 Music, Amazfit GTR 42mm, Amazfit Bip Lite, Amazfit Bip 2, Amazfit GTS, Vivoactive 3 e Amazfit Bip. Compre a partir de R$ 60,50.

3. Quadro decoração LGBT arco-íris bandeira igualdade





Esse quadro vai ficar lindo com qualquer decoração – de fato, o arco-íris é um símbolo bem bonita, não é mesmo? Pode colocar no escritório, no home office ou no hall de entrada da casa. Compre a partir de R$ 94,99.

4. Mouse Pad Bandeira LGBT O Amor Vence





Não importa se você faz parte do grupo LGBT, mas importa sim se você acredita e defende a igualdade. Esse mouse pad traz a mensagem certa: o amor vence! Nós concordamos. Compre a partir de R$ 34,90.

5. Caneca Bandeira LGBT Colorida





Confessa: essa é uma das canecas mais bonitas que você vai encontrar no site de comércio eletrônico da Amazon. Além disso, ela é uma ótima aquisição para quem coleciona canecas. Compre a partir de R$ 27,50.

6. Moletom Raglan Feminino Mescla LGBT





Se você é da turma que gosta de expressar em público suas convicções e apoia a igualdade de gênero esse moletom é o indicado para o inverno que começou. Com um mundo em arco-íris ele é auto-explicativo. Compre a partir de R$ 99,88.

7. Meia Arco-Íris Bandeira LGBT



O arco-íris sempre é sinal de paz. Mais um mimo para você usar ou presentear quem quiser. Meias que vestem do 38 a 43. Compre a partir de R$ 22,00.