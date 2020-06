Vai ter quermesse em 2020, sim! Mas com shows virtuais e delivery de quitutes

Olha a quermesse cancelada… É mentira! Os amantes da festa do São João não quiseram deixar a pandemia e isolamento social acabar com o evento anual, e criaram soluções bem criativas para curtir a temporada mesmo dentro de casa.

Uma delas é a “festa na caixa”. Várias paróquias e pequenos empreendedores criaram kits que incluem receitas típicas da época, como bolo de milho e cuscuz, e os entregam na casa do cliente. Então relaxa que não precisa deixar sua canjica e seu quentão para o próximo ano.

Além disso, muitas festas serão virtuais, com shows online. A plataforma Sua Música transmite o arraiá São João de Todos até o dia 30 deste mês, com muito forró para dançar em casa com a família. O calendário é atualizado direto no link

.E a festa de São João de Campina Grande (PB) também não ficou de fora da quadrilha deste ano. A princípio, a quermesse foi adiada para outubro, mas, enquanto não chega, artistas como Cavaleiros do Forró e Elba Ramalho trazem o espírito da festa junina nos dias 23, 24 e 27 de junho por lives transmitidas no canal do YouTube da paróquia (@osaojoaodecampina).

Já que vai ter show virtual e um kit cheio de comidas típicas, por que não dar aquela decorada temática na sua casa para entrar no clima?

Você pode fazer bandeirolas de retalhos de tecido ou papel de seda colorido. E que tal pegar aquele chapéu de palha de outras festas e usar ele de bandeja para alguns docinhos? Ah, e não se esqueça de usar e abusar do xadrez.

Faça suas pintinhas ou bigode no rosto, ligue para seus amigos por vídeo, encomende seu kit e junte à quadrilha, que a festa junina virtual vai começar!

Festa na escola

Os pequenos também ficaram sem os ensaios e quadrilhas tradicionais das escolas, mas algumas resolveram fazer a festa online. É o caso do colégio Mary Ward, que fará uma pequena celebração com seus alunos com música, danças típicas, gincanas, decoração e até roupas caipiras.

Barracas

Gostosuras da Gi

Com ponto fixo e atendendo a encomendas desde o começo da pandemia, a confeiteira Giselda Máximo criou um combinado temático, com cuscuz, bolo de milho, quentão, minichurros e brigadeiros. O valor é de R$ 80 e os kits são todos preparados na véspera. Para pedir, acesse o instagram.

Atelier Baunilha

Tem opção vegana também! Com porção de arroz doce, biscoitinho de pinga, salgadinho de banana e pé de moleque. A cesta completinha com 16 itens custa R$ 100. As reservas podem ser feitas até o dia 24 de junho. Para pedir, basta entrar em contato pelo número (11) 98105-8270.

Quinta do Marquês

Com algumas opções pré-montadas ou kits personalizados, você faz seu arraiá em casa por R$ 89,90. Além das comidas típicas, o kit também pode incluir algumas brincadeiras. Para encomendar, entre em contato pelo número (11) 2078-0030.

Padaria Dona Deôla

Receitas clássicas da festa junina, com arroz doce, curau, doce de abóbora, cocada e bolo de pamonha. Os preços variam e é possível comprar apenas um item como o kit para até oito pessoas. Os kits são vendidos no site.

Rubia Bem Casados

Trabalhando com qualquer kit de festa e ocasião especial, aqui você também pode encontrar sua caixinha de festa junina. O valor é de R$ 100 e você pode fazer sua encomenda pelo instagram (rubiabemcasados16) ou pelo telefone (11) 979954699.

Julita Gomes

Os kits vêm em cesta com bolo de fubá, milho verde, cachorro quente, canjica e quentão. Cada cesta serve duas pessoas e custa R$ 70. Tudo dentro está higienizado, basta retirar do plástico que está pronto. Para entrar em contato pelo instagram @julita.piercing.

Paróquia São João Brito

No site https://paroquiasaojoaodebrito.com.br a paróquia disponibiliza a opção do cardápio com valores. Nos sábados, a partir das 18h, voluntários realizam as entregas. As vendas ajudam a manter projetos sociais da paróquia.