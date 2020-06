Unesp e CESAR School lançam app que possibilita avaliar bem-estar dos pets

Uma parceria entre pesquisadores da CESAR School e da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Botucatu originou um aplicativo que possibilita, através de diversos indicadores, avaliar sem sair de casa se seu animal de estimação está se sentindo bem.

Através de sinais como postura, disposição, apetite e pressão arterial, o tutor pode ter uma noção de que o animal está sentindo dor ou algum outro sintoma. O objetivo é ensinar ao dono parâmetros para reconhecer qualquer mal-estar no bichinho.

A escala de dor animal foi desenvolvida pelo professor e médico veterinário Stelio Luna e é utilizada em 8 países. “O aplicativo vai popularizar ainda mais a escala de dor e trazer um banco de dados bem robusto para o projeto, facilitando a avaliação da dor nos animais pelas pessoas em tempo real”, aponta Luna.

Em um primeiro momento, o aplicativo será focado no pós-operatório de felinos, mas a ideia é abraçar o maior número de espécies possível com o passar do tempo. A escala de dor desenvolvida por Luna, afinal, já é amplamente utilizada para avaliação clínica de outras espécies, como equinos e bovinos.

O app traz uma série de instruções e vídeos explicativos que facilitam o uso e orientam o usuário. “A avaliação clínica pelo médico veterinário deve prevalecer sempre, mas o app ajuda também os tutores em uma primeira percepção de que algo está errado”, comenta Marianna Ulbrik, veterinária e pesquisadora.