Os signos que podem ser cruéis quando dizem a verdade

Alguns signos do zodíaco costumam dizer a verdade doa quem doer, mas nfelizmente, eles podem ter pouco tato e acabar sendo cruéis com as outras pessoas.

Confira quais são:

Touro

O taurino irá direto ao ponto e será realista sobre a situação dos outros, podendo dizer uma verdade dura, mas que precisar ser enxergada. Mesmo que tenha muita consideração pela pessoa, ele acredita que uma abordagem mais compreensiva nem sempre é o caminho.

Virgem

O virginiano é honesto e direto, especialmente se achar que o outro não está querendo aceitar uma realidade como deveria. Ele não será sutil nas palavras e mostrará ao outro os pontos mais dolorosos se achar necessário.

Sagitário

O sagitariano pode ser muito direto quando precisa dizer a verdade e, mesmo que machucar o outro não seja a intenção, pode acabar fazendo isso. Ele até tenta escolher as melhores palavras, mas não pode deixar de deixar a realidade clara para outro.

Capricórnio

O capricorniano tem força para lidar com a realidade e acha que todo mundo também precisa aceitá-la. Sua honestidade não é agradável e os sentimentos de alguém podem acabar feridos, pois além de mostrar o que está acontecendo, ele acaba deixando claro as razões que levaram a tudo isso.