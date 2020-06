Consumo de vinhos cresce 21% durante a quarentena

Enquanto diversos setores da indústria de bebidas têm sofrido perdas em meio à pandemia, o consumo de vinho no Brasil cresceu neste período.

Um levantamento da Associação Brasileira de Sommeliers no Rio Grande do Sul constatou que, nos últimos quatro meses, o aumento na venda foi de 21% no país em relação ao mesmo período do ano passado.

Um dos principais fatores para que o grande consumo de vinhos crescesse, segundo o estudo, é o fato de a bebida normalmente ser utilizada em jantares íntimos.

Já a alta do dólar resultou em uma compra ainda maior de vinhos nacionais. De acordo com o mesmo levantamento, o consumo nesta categoria foi ainda maior: de 39% em relação à 2019. A venda de vinhos importados, embora menor, também cresceu: 7% a mais que no ano passado.