Chega de arranhão! Aprenda a aparar as unhas do seu pet em casa

Durante a quarentena, ficou muito mais complicado ter acesso a um veterinário para sessões de rotina para seu bichinhos. Questões menos urgentes, como aparar as garrinhas de seu pet, podem parecer descartáveis, mas também comprometem o bem estar dele.

Esse cuidado é importante para prevenir que a unha fique curvada e longa demais, a ponto de ferir as “almofadinhas” das patas, que são bastante sensíveis. Para animais que vivem em ambientes de piso que desgaste as unhas, como concreto, geralmente as unhas mais próximas ao chão são "aparadas" naturalmente, restando o quinto dígito, na lateral interna, para aparar.

Já cães que ficam em ambientes em que o piso é “frio”, como cerâmica, madeira ou azulejo, por sua vez, precisam aparar todas as unhas com regularidade, pois o desgaste natural não acontece.

Gatos

Para os gatos que vivem dentro de casa, o corte também deve fazer parte da rotina, pois eles não necessitam das garras para se proteger ou caçar. “A necessidade do corte de unhas se dá pois os felinos costumam arranhar os móveis da casa e isso pode se tornar perigoso se o animal ficar com a unha presa no móvel”, alerta a veterinária Adriana Souza dos Santos, da clínica AmahVet. Nesses casos, também é recomendado oferecer arranhadores para evitar esses acidentes domésticos.

Mas atenção, para gatos que saem de casa a orientação não é a mesma. “Não indicamos que os gatos tenham acesso às ruas, mas sabendo que isso ainda acontece, nesse caso o ideal é não cortar as unhas, já que os felinos usam as garras para defesa, escaladas e caça”, orienta a especialista.

Confira abaixo algumas dicas da profissional para realizar o corte com segurança:

Use cortadores específico para o seu pet, seja ele cão ou gato. Esses acessórios são vendidos em pet shops e possuem formato que se ajusta bem à unha. A indicação, portanto, é comprar de acordo com o tamanho do animal e nunca utilizar tesouras regulares, pois isso pode lesionar o animal, causando dor e ainda deixá-lo estressado.

Faça uma boa contenção para o que animal não fique se mexendo durante o procedimento, o que poderia causar acidentes.

Cuidado para não atingir a área vascularizada, aqueles famosos “vasinhos” rosados que muitas vezes são facilmente visíveis nas unhas dos pets. Lembrando que há unhas com pigmentação escura e, se esse for o caso, os cuidados devem ser redobrados, talvez até solicitando a orientação de um profissional.

Tenha por perto o pó hemostático que ajuda na cicatrização e estancamento, caso haja sangramento da derme.

Não realize o corte em casa se tiver animais com alguma patologia pré existente, como doenças cardíacas, por exemplo, pois o estresse que é exercido no momento pode comprometer o bem estar do animal.

Deixe-o cheirar e tocar nos utensílios, para que ele entenda que o procedimento não lhe causará nenhum mal. Tenha muita paciência e, se necessário, envolva o pet em uma colcha ou lençol que ajude na contenção.

Para cães de grande porte, se necessário, peça para alguém ajudar a segurar e se for preciso utilize uma focinheira para evitar possíveis mordidas. E atenção, os cães possuem as unhas visíveis, e não escondida igual á dos felinos, portanto em cães, o corte deve ser realizado na diagonal da unha (45º).

Nos felinos, precisa expor cada garrinha, apertando cada dígito na base da unha, cortar as pontas no sentido diagonal também e assim como nos cães devemos tomar cuidado com o limite de corte (45º e respeitar o limite da derme).

Lembre-se que gatos devem cortar as unhas a cada 15 dias ou no mínimo uma vez por mês e o tutor deve prestar sempre atenção à necessidade do corte (sabemos que há necessidade do corte, quando o animal começa a ter desconforto no andar, na maioria dos casos consegue-se ouvir as garras/unhas batendo contra o chão).

Se o tutor estiver com receio, principalmente em animais com unhas escuras, recomenda-se cortar apenas as extremidades.