5 tendências de corte para mulheres que adoram cabelo curto

Este ano vem com as tendências de cabelo que você deve considerar para a sua próxima mudança de visual. Segundo o portal Nueva Mujer, nesta temporada, o cabelo curto continuará em vigor em suas diferentes formas para agradar todos os gostos.

Dos mais conservadores aos mais arriscados, eles podem ser adaptadas às necessidades de todas as mulheres. Então, descubra os estilos que dominarão a temporada e como usá-los para destacar a beleza do seu rosto.

Tendências de cortes de cabelo curto

Corte pixie

Este corte clássico pode ser uma maneira divertida de mudar seu visual. Consiste em aparar o cabelo nas costas e laterais, deixando a frente um pouco mais longa.

Além de proporcionar uma aparência jovem, este corte é ideal para a temporada de calor e pode ser facilmente estilizado.

Corte assimétrico

Cortes assimétricos dão um visual mais jovem e moderno. Ele é conseguido aparando ainda mais a parte de trás e deixando a frente mais longa, para criar uma linha de perfil diagonal.

Este estilo pode ser tão marcante ou tão sutil quanto o desejado e pode ser usado logo abaixo da mandíbula ou acima dos ombros.

Bob com baby bangs

Essa tendência continua a ganhar popularidade e é ideal para pessoas com testa larga. A franja deve ser curta acima das sobrancelhas, deixando uma parte da testa descoberta.

Franjas curtas acima das sobrancelhas são ideais para uma aparência jovem. Você pode ousar usar este look e esperar que ele cresça para evitar cortes frequentes.

Repicado

Para um efeito descontraído e moderno,escolha um corte repicado, que consiste em criar camadas assimétricas que emolduram seu rosto e removam o excesso de peso no cabelo.

Esse estilo é ideal para quem tem muito cabelo e quer ter uma juba mais leve, principalmente durante a estação quente.

Com franja lateral

Este tipo de corte é ideal para deixar seu rosto mais alongado. Você pode usá-lo médio ou longo, dependendo do visual que você quiser. Esse estilo geralmente busca destacar os ângulos do rosto e enfatizar os olhos, maçãs do rosto e queixo.

Uma franja longa, para o lado, pode ajudar a equilibrar as características de rostos redondos e quadrados.

