5 'must have' para quem já pratica yoga (ou quer começar)

Hoje, 21 de junho, é o Dia Internacional da Yoga, data criada para celebrar a prática ancestral nascida na Índia que amplia a consciência e a espiritualidade em prol da saúde e de um melhor estilo de vida individual. Artistas como Robert Downey Jr., Lady Gaga, Adam Levine, Isis Valverde, Gisele Bünchen, Russell Brand e Flávia Alessandra sistematicamente publicam fotos em seus perfis, principalmente no Instagram, para mostrar posições e os benefícios da yoga. Para quem pratica ou para quem quer começar (ou retomar), indicamos alguns itens que você precisa ter. Confira:

1.Anatomia Completa do Yoga – Física e Energética: Guia Ilustrado





Esta obra traz, com detalhamento, a anatomia das posturas do yoga, ilustrando o funcionamento muscular e esquelético demandado em cada posição. Explicando os benefícios e contraindicações de cada exercício, é um guia visual da tradição do yoga de um ponto de vista prático e científico. Além da descrição anatômica e fisiológica das principais posturas, inclui informações sobre a interação do corpo humano e dos chakras – centros energéticos que distribuem o prana pelos órgãos e sistemas. Compre a partir de R$ 102,24.

2. Posturas de yoga em duplas





Esta obra apresenta uma visão original e atual da prática milenar do yoga. Quando duas pessoas praticam juntas, o potencial de relacionamento e cura é expandido em níveis fabulosos. Posturas de yoga em duplas foi desenvolvido para aqueles que nunca praticaram yoga, bem como para os que o conhecem. Através do poder da prática conjunta, todos poderão colher os benefícios da saúde física, mental e emocional nessa forma interativa, concentrada e ao mesmo tempo divertida de se relacionar. Compre a partir de R$ 35,01.

3. 2.100 Asanas: The Complete Yoga Poses (Inglês)





Este best-seller do New York Times, totalmente ilustrado, categoriza uma impressionante quantidade de 2.100 poses de ioga por meio de fotografias e descrições para um benefício ideal, incluindo adaptações para todos os níveis de conhecimento e idade. Um guia pensativo, inspirador e meticulosamente trabalhado para a prática de yoga, 2.100 Asanas explorarão centenas de poses familiares, juntamente com versões modificadas, projetadas para trazer opções mais saudáveis ​​aos iogues de todas as experiências e habilidades. Compre a partir de R$ 176,25.

4. Esteira de Yoga de Espessura Antiderrapante





Esta é uma das melhores esteiras que você pode comprar. Com camada dupla, absorve qualquer impacto e torna os exercícios de chão mais confortáveis. Tem textura antiderrapante de lado duplo, um lado para manter a estabilidade, o outro lado para impedir que o tapete se mova no piso. Compre a partir de R$ 231,99.

5. Kit Escultura Yoga Rose Gold Em Porcelana – 3 peças





Se você já é praticante ou entusiasta de Yoga pode escolher um item de decoração para sua casa ou escritório. Feito em porcelana dourada é elegante, em estilo contemporâneo e minimalista. Compre a partir de R$ 134,20.