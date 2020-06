3 remédios caseiros para secar a barriga

A gordura mais difícil de remover está localizada na região do abdômen, a qual se acumula com o excesso de carboidratos e com a falta de exercícios. Ao incluir pelo menos 30 minutos de atividade física por dia, você estará no processo de secar a barriga, removendo a gordura do seu corpo.

Porém, segundo o portal Nueva Mujer, você pode acelerar esse processo com remédios naturais que são fáceis de preparar em casa, como infusões.

Remédios caseiros para secar a barriga

Chá de gengibre

É uma raiz com inúmeros benefícios para a saúde. O gengibre estimula certas atividades biológicas e tem um efeito antiobesidade, ajudando a digerir os alimentos mais rapidamente e estimulando o corpo a acelerar a digestão dos alimentos através do cólon.

Adicione três fatias de gengibre fresco em duas xícaras de água fervente, deixe ferver por 15 minutos e depois retire do fogo. Coe e beba a infusão pela manhã.

Chá verde

É uma das bebidas naturais mais populares por seu efeito estimulante. Acelera o metabolismo e é capaz de injetar energia para realizar muito mais ao se exercitar.

O chá verde contém cafeína e um tipo de flavonoide chamado catequina, que é um antioxidante. Pesquisas sugerem que ambos os compostos podem acelerar o metabolismo.

Nas lojas de alimentos saudáveis, há várias opções de chá verde, tanto aquelas que vêm em sachês quanto as folhas secas.

Chá de orégano

Embora o orégano seja a espécie ideal para saborear suas pizzas e ter sabor italiano autêntico, também é verdade que ele tem propriedades benéficas para a saúde.

Os efeitos antioxidantes do orégano podem reduzir o acúmulo de radicais livres e melhorar a saúde.

Você pode prepará-lo fervendo uma xícara de água e, em seguida, adicionando duas colheres (sopa) de orégano seco. Deixe cozinhar por três minutos, retire do fogo e coe o líquido. Beba essa infusão quente.