Venda de aspirador robô cresce 800%: confira 5 modelos de R$ 500 a R$ 8.000

Antes do isolamento social quase ninguém tinha um. Outros duvidavam de que funcionava com a qualidade necessária. A verdade é que a pandemia fez crescer em mais de 8 vezes a compra de aspiradores robôs pelas famílias. De acordo com a consultoria GFK (Growth from Knowledge), apenas no mês de abril as vendas no Brasil subiram 802%, em comparação ao mesmo período do ano passado.

Programados para limpar casas e escritórios, alguns robozinhos podem fazer grande parte da faxina sozinhos e costumam surpreender pelo caminhos que traçam para encontrar e limpar a sujeira. Eles também voltam sozinhos para seus locais de recarga, sem que o usuário precise fazer qualquer comando. Se quiser entrar onda automatizada de limpeza, que veio para ficar, selecionamos 5 modelos entre os campeões de venda, com preços que vão de R$ 500,00 a R$ 8.000,00. Confira:

1. Robô Aspirador Makita







Este é o modelo mais potente do mercado e promete dar conta da limpeza mais pesada. Ele pode limpar sem recarga, ininterruptamente, por até 5 horas. É ideal para uso em almoxarifados, escritórios, lojas e fábricas. Só tem uma contra indicação para uso doméstico: o alto preço. Compre a partir de R$ 7.830,00.

2. iRobot Robô Aspirador Roomba e5







O fabricante afirma que o modelo foi desenvolvido especialmente para quem tem pets em casa porque promete limpar a fundo com alta poder de sucção ao mesmo tempo que seu design protege as patinhas dos pets. Ele também funciona com Alexa e pode ser ativado pela voz, mas também é outro modelo que custa acima da média. Compre a partir de R$ 3.499,99.

3. Robô Aspirador Philips Walita







Este modelo oferece a comodidade de uma limpeza programada, para você encontrar a casa limpa quando voltar e com o ar mais puro, todos os dias. Com design ultrafino, limpa debaixo da cama, do sofá, da mesa de centro, do rack e de móveis mais baixos e tem autonomia de 105 minutos de uso sem nova recarga. Seu inconveniente é que ele também fica na faixa de preços de cima da tabela. Compre a partir de R$ 2.279,88.

4. Aspirador Robô Orion







Chegamos aos modelos mais populares. Este modelo promete aspirar toda a sujeira de sua casa por um preço bem mais acessível. Acompanha ainda uma base carregadora para que o trabalho seja contínuo. Compre a partir de R$ 999,00.

5. Aspirador de Pó Robô Multilaser







Esse é um dos modelos mais populares e também mais baratos do mercado. É indicado para limpeza mais leves portanto não tenha grande expectativas de que ele vai fazer todo o serviço da casa sozinho. De qualquer forma, é um bom modelo de entrada com uma boa relação custo benefício. Compre a partir de R$ 559,00.