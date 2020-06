Dana Murrell, Chef Executiva do Green Chef, ensina um truque simples para fazer um bacon perfeitamente crocante.

De acordo com ela, é necessário deixar de lado a frigideira e colocar suas tiras de bacon uniformemente em uma assadeira forrada com papel alumínio. A recomendação da chefe é assar no forno a 400 graus por 15 a 20 minutos.

