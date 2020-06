Os signos do zodíaco que enfrentam desafios no amor sem medo

Alguns signos do zodíaco são capazes de enfrentar obstáculos e desafios no amor com muita força de vontade e superação. Confira quais são:

Áries

O ariano não costuma desanimar diante de nenhum desafio, menos ainda no amor. Ele é corajoso e usa sua iniciativa para agir diante de situações inesperadas. Ele gosta de provar que pode se dar bem e que não estava enganado. Apenas recua quando se sente ferido ou quando alguém passa por cima do seu ego.

Touro

O taurino é firme em suas decisões e, mesmo diante da frustração que alguns desafios podem gerar, ele se manterá focado em lutar pelo o que acredita. No amor, ele busca estabilidade, mas também sabe agir ao lado do outro para lidar com assuntos inesperados, respeitando os obstáculos ao invés de temê-los.

Leão

O leonino não admite desistir ou não dar tudo de si no amor, pois sempre tenta se superar e mostrar que consegue o que quer. Ele é leal e ficará ao lado de quem luta ao seu lado, não deixando que o desafio o desanime. Pode pensar em desistir apenas se sentir que está sendo enganado.

Capricórnio

O capricorniano é corajoso para construir o que deseja sem medo do esforço, especialmente no amor, onde sempre deseja ter sucesso. Ele tentará superar as dificuldades e desafios no relacionamento de forma firme e decidida de que pode ser melhor. Apenas recuará se ver que faz todo o trabalho sozinho.