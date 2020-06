No mercado de cosméticos há centenas de opções de máscaras para tratar a pele oleosa, mas uma das tendências mais surpreendentes do momento é a máscara facial de gelo. Sim, com gelo.

Embora possa parecer uma mentira, a baixa temperatura do gelo pode beneficiar muito a aparência e a saúde de sua pele. O portal Nueva Mujer explica o tema direitinho.

Os benefícios do gelo para a pele oleosa

De acordo com o portal Healthline, os defensores desse tratamento reivindicam os seguintes benefícios:

Elimina o inchaço da pele ao redor dos olhos

Reduz a oleosidade da pele

Alivia a acne

Diminui as linhas de expressão

Como usar o gelo na pele oleosa

Não aplique o gelo diretamente à sua pele porque o frio direto pode irritá-lo. Melhor enrolar o cubo em um algodão e massagear seu rosto em movimentos circulares.

Você pode massagear a mandíbula, bochechas, nariz, testa e até mesmo os lábios por dois minutos. Isso ajudará a fechar seus poros, melhorando a aparência da pele e reduzindo drasticamente a oleosidade.

E é possível maximizar os benefícios se, antes de congelar os cubos, você adicionar certos ingredientes. A babosa e o suco de pepino atenuam a vermelhidão da pele.

Se você adicionar leite, fornecerá vitamina A e ácido láctico. E você pode brincar com os ingredientes, experimentando camomila, limão, chá verde, entre outros.