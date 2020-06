ONG oferece aulas de português e treinamento profissional online para refugiados venezuelanos

Em meio a pandemia de covid-19, ONG Visão Mundial está oferencendo aulas online de português e treinamento profissional para refugiados venezuelanos no Brasil.

Para que todos tenham a possibilidade de participar das aulas, a ONG – com organizações parceiras e o governo local – irá fornecer tablets e computadores em abrigos e ocupações e realizará treinamento digital rápido para os beneficiários durante a quarentena. Um certificado de participação e aprendizagem será emitido no fim do curso.

A ONG também vai ajudá-los a emitir Carteira de Trabalho Digital, criar um currículo e se cadastrar no Banco Nacional de Empregos.

As aulas se iniciam na primeira quinzena de julho e já contam com 1.082 venezuelanos cadastrados (872 em Boa Vista; 160 em Manaus; e 50 em São Paulo); 824 solicitaram ajuda para emitirem a Carteira de Trabalho Digital e 614 currículos foram cadastrados no Banco Nacional de Empregos (BNE). Em dois anos, a meta é chegar em 7.200 cadastrados.

O cadastro pode ser feito por meio do email [email protected] ou telefone: (11) 99427-7439.