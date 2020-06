Game Deathloop chega para PlayStation 5 no final deste ano

O game Deathloop, desenvolvido pela Arkane Studios, chega no final deste ano para o console PlayStation 5 (PS5).

O título será um dos primeiros games para a nova plataforma da Sony, que também será lançada no segundo semestre de 2020.

“Escape de um loop temporal no novo jogo imersivo de tiros em primeira pessoa”, detalhou. Deathloop também será lançado para PC ao mesmo tempo.

“Deathloop coloca você no papel de Colt, um homem com um único problema. Todas as manhãs você acorda na mesma praia com uma ressaca de matar, sendo alvo de uma caça que acontece na ilha liderada pelos festeiros”, revela a descrição.

“Há apenas uma maneira de se libertar do loop, da ilha e do ciclo de matança: você terá que eliminar as oito pessoas responsáveis por manter o loop”.

“Você deverá cumprir esta tarefa quase impossível antes da meia-noite, então, melhor usar sua criatividade”. Confira gameplay:

Com informações da Sony

