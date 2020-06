Descubra 3 benefícios da comida picante

Você é fã de comida picante? Provavelmente sim, afinal, todos nós amamos um pouco de tempero de vez em quando. Mas você sabia que comida picante faz bem para você?

O portal Nueva Mujer listou alguns benefícios incríveis de pimentão e mais motivos para adicionar alguns temperos à sua vida.

Promove a perda de peso

O nutricionista Anshul Jaibharat afirma: “alimentos picantes ajudam a acelerar o metabolismo, resultando em queima de gordura”. De acordo com o The New York Times, comer alimentos picantes pode aumentar temporariamente seu metabolismo em até 8%.

Acontece que toda aquela suadeira enquanto você come comida picante tem um propósito real. A comida picante também aumenta a saciedade, fazendo você se sentir satisfeito enquanto come menos.

Melhora o humor

Alimentos picantes aumentam a produção de hormônios sensíveis, como a serotonina, que ajudam a reduzir o estresse, a raiva e a depressão. Então, se você está triste ou deprimido, uma ou duas pimentas podem ajudar o seu humor.

Cuida do seu coração

A capsaicina — ativo encontrado na pimenta caiena, pimentas vermelhas e jalapeños — pode reduzir o colesterol ruim e melhorar a saúde do coração.

De acordo com um estudo, a capsaicina reduz o acúmulo de colesterol no corpo e aumenta a sua taxa de decomposição. Ela ajuda a combater a inflamação, que é uma das coisas que podem causar um ataque cardíaco.