Vestir como ato político: as camisetas que mesclam estilo e posicionamento estão com tudo

Roubamos a foto e um trecho do post sobre a libertação de padrões de corpos impostos às mulheres por @prazerela 🍑 “O bombardeio da mídia com corpos esqueléticos femininos sendo promovidos a toda hora nos atravessa, nos angustia, nos faz crer que estamos fora do padrão. Mas, pera aí! Padrão do quê? O padrão é ser invisível, o padrão é não existir. O tempo todo estamos recebendo a mensagem de que ser grande não é para as mulheres. Ser forte não é para mulheres. Ser potente não é para mulheres. Ser poderosa não é para mulheres. Ser importante não é para mulheres. Depois de muito caminhar, refletir e elaborar, hoje eu aceito ser tamanho G. Também reconheço a minha grandeza, a minha potência, a minha importância no mundo. EU VISTO TAMANHO G. EU SOU GRANDE.” 📷 Mariana Stock #putapeita #meucorpoépolítico