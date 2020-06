Os signos do zodíaco que podem ter medo de amar

Quando o assunto são relacionamentos e amor, alguns signos do zodíaco podem ser muito cautelosos e até ter medo de amar.

Confira quais são:

Touro

O taurino sabe o grande efeito e mudanças que um novo amor pode ter em sua vida. Este sentimento para ele é intenso e o único que o faz arriscar sua estabilidade saindo da zona de conforto. Se apega e planeja sua vida levando o parceiro em conta, portanto não entregam seu coração facilmente.

Câncer

Por se doar intensamente quando ama, o canceriano leva este sentimento a sério. Nem sempre suas paixões são correspondidas de forma recíproca e ele tende a se fechar quando acha que as situações irão se repetir ou apenas por sentir-se mais vulnerável. Ele enfrentará seu medo do amor, mas não deixará de senti-lo.

Capricórnio

O capricorniano tende a ser cauteloso e responsável em suas decisões, mas também guarda as lições que recebeu devido às falhas que cometeu. No amor, ele reserva uma memória que não se esquece dos ressentimentos e tristezas do passado, o que pode gerar atitudes pessimistas e medo de se apaixonar novamente. Levam tempo para confiar e se entregam aos poucos.

Peixes

O pisciano pode acumular experiências intensas e que o marcam no amor. Isso faz com que ele precise se preparar para encarar um novo romance, já sabendo que seus sentimentos e aspectos emocionais irão ser mudados novamente para sempre. O medo pode fazê-lo se fechar ou demorar bastante em recomeçar sua vida amorosa após um término.