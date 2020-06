Operação Steel Wave já está disponível em Rainbow Six Siege

A ‘Operação Steel Wave’ já está disponível no título Tom Clancy's Rainbow Six Siege, desenvolvido pela Ubisoft.

A informação foi revelada pela Epic Games Store. “Conheça os Operadores Ace e Melusi, uma reformulação de Residência e um novo dispositivo dos Defensores”, detalhou.

Donos de Passes do Ano 5 podem jogar com os novos Operadores imediatamente. Confira trailer:

Operation Steel Wave is live! Get the Year 5 pass and unlock Ace & Melusi one week early. pic.twitter.com/g3VPf4iVOq

