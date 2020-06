O truque de uma chefe para deixar a couve crocante

Meredith Haaz, chef do The Ranch Malibu, compartilhou uma dica incrível para obter lascas de couve crocantes. “Não se esqueça de secar bem as folhas após a lavagem (isso evita que elas cozinhem no forno)”, explica.

Ela ainda enfatiza ainda que é importante não afogar a couve em óleo. “Meia colher de sopa esfregada nas folhas é tudo que você precisa. Polvilhe com fermento nutricional, sal e pimenta e asse em forno a 275 por 10 a 13 minutos”, ensina.

