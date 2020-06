O que cada signo precisa superar para ser um melhor parceiro no amor

Todo tipo de relacionamento terá momentos desafiadores, especialmente os amorosos. Confira aquilo que cada signo precisa superar para ser um melhor companheiro:

Áries

O ariano precisa superar sua natureza impaciente e aprender a respeitar o tempo das outras pessoas. Desta forma, ele passa também a ser mais prudente e não terá momentos de irritação tão frequentes.

Touro

O taurino pode ser melhor ainda se superar sua teimosia e aprender a ponderar. Este signo possui muito dificuldade em aceitar mudanças e pode insistir em atitudes apenas para não dar o braço a torcer. Quando muda isso, demonstra confiança e conhece o outro de forma mais profunda.

Gêmeos

O geminiano precisa deixar a indecisão de lado e tomar a iniciativa de ter algo mais profundo sem medo. Este signo pode levar seus relacionamentos de forma superficial por temer decisões concretas e isso só muda quando passa a aceitar que também deve tomar as rédeas.

Câncer

O canceriano precisa aprender a não se ofender e levar tudo para o lado pessoal. Desta forma ele consegue evitar brigas e dramas sem sentindo, podendo aproveitar melhor o presente.

Leão

O leonino precisa superar a arrogância e ser mais tolerante com as pessoas. Dessa forma ele passa a aceitar as críticas construtivas e abre seus olhos para enxergar qualidades nos outros também.

Virgem

O virginiano precisa deixar de lado os planos e perfeição para também focar na beleza de viver o presente sem cobranças. Desta maneira, ele consegue ser mais flexível e aproveitar o tempo a dois.

Libra

O libriano precisará para de duvidar sempre e aceitar que o amor é sobre confiar no outro. Quando deixa essa tendência defensiva, ele consegue se abrir sinceramente para e ter mais certezas.

Escorpião

O escorpiano precisará superar seus sentimentos de mágoa e vingança. Em um relacionamento, este tipo de reação ou ressentimento pode ser destrutivos; ao aprender a se desapegar das dores, ele se abre verdadeiramente para os melhores sentimentos.

Sagitário

O sagitariano precisará aprender que a liberdade não é deixada de lado se o outro também caminha ao seu lado e que, por vezes, a decisão para onde ir pode ser feita juntos. Desta forma, eles aprendem a compartilhar melhor a vida.

Capricórnio

O capricorniano precisará superar seus pensamentos negativos e pessimistas de que as coisas não terminarão bem, confiando mais nos sentimentos e reciprocidade do outro. É assim que ele começa a atrair as melhores energias para o relacionamento.

Aquário

O aquariano precisará aprender a aceitar suas emoções como algo positivo e capaz de conectar um casal de forma ainda mais íntima. Desta forma, ele se torna mais receptivo e também entrega mais sentimentos.

Peixes

O pisciano precisará superar a tendência de fugir dos problemas e se isolar quando se sente mal. Desta maneira, ele começará a encontrar apoio no outro e verá os obstáculos com menos desespero.