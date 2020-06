Como organizar os estudos dos filhos: seminário ensina como mães podem ajudar crianças em casa

Tatiana Camargos é professora infantil especialista em Neuroeducação e fundadora da Bem Família, empresa de tutoria em desenvolvimento infantil. Através da empresa, ela realizará o seminário online “Sou mãe ou professora do meu filho? E agora?”. O seminário visa ensinar as mães como organizar os estudos dos filhos em casa, para que eles desenvolvam cada vez mais a autonomia.

Tatiana afirma que esse tema, como organizar os estudos dos filhos, está sendo ainda mais discutido neste momento de quarentena pela pandemia do novo coronavírus, com as escolas fechadas e as crianças tendo que estudar em casa. O seminário irá discutir os desafios que estão sendo enfrentados pelos pais durante a quarentena, mas o objetivo é que a metodologia sobre como organizar os estudos dos filhos continue sendo aplicada quando o isolamento social terminar. “A ideia é que posteriormente parte destes passos e técnicas sejam continuados pelas famílias, visando a manutenção do sucesso escolar das crianças”, diz Tatiana.

O seminário online tem somente 50 vagas. Tatiana explica que ele será realizado através do aplicativo Zoom, mas a interação é muito importante para ela, por isso as vagas foram limitadas para que todos os participantes tenham chance de falarem.

A data do seminário online sobre como organizar os estudos dos filhos é 30 de junho, das 20h às 22h – 30 minutos do seminário serão de oficina prática. Ao final, será possível ter acesso à gravação do seminário e ao Material Didático. A inscrição, que pode ser feita aqui, custa R$80,00.

A Bem Família está no Instagram e no Facebook.

