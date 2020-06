Cabelo oleoso: use bicarbonato para controlar o problema de forma natural

Ter um couro cabeludo oleoso pode trazer desconfortos sem fim e, geralmente, é um problema perceptível, pois às vezes o cabelo parece sujo e bagunçado.

No entanto, existem maneiras de remover a oleosidade do cabelo com produtos fáceis de encontrar. O portal Nueva Mujer apresenta uma máscara de bicarbonato de sódio e chá preto que vai te ajudar a ter fios brilhantes, saudáveis e sedosos.

O bicarbonato de sódio serve a função de controlar o pH do couro cabeludo, de modo que acaba com o excesso de gordura. Na verdade, isso é ideal para controlar caspa.

Máscara de bicarbonato para diminuir a oleosidade do cabelo

Ingredientes

1 colher (sopa) de bicarbonato de sódio

2 colheres (sopa) de óleo de hortelã

½ xícara de chá preto

Modo de preparo e uso

Misture bem todos os ingredientes e aplique no couro cabeludo.

Massageie com as pontas dos dedos fazendo movimentos circulares. Desta forma, os folículos entupidos serão descobertos. Lave o cabelo como costuma fazer.

Você pode aplicar um pouco de chá preto após a esfoliação como tônica. Repita o tratamento a cada 15 dias.