Aplicativo WhatsApp vai liberar nova função para os usuários

O aplicativo de mensagens WhatsApp vai liberar uma nova função para os usuários muito em breve.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o app testa, nas versões beta para Android e iOS, um recurso de maximização de chamada de vídeo em grupo.

Será possível tocar e segurar o vídeo de um contato específico na chamada de grupo e o vídeo será exibido no modo de tela cheia.

Como revelado, a novidade está em teste atualmente. Ela deve ser liberada em uma próxima atualização. Confira:

WhatsApp is rolling out, for Android and iOS beta versions, a group video call maximization feature: tap and hold a contact video in the group video call and the video will be viewed in full-screen mode.

Thanks Hackerboi in my Discord server for reporting!

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 19, 2020